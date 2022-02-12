إتصال مرتقب بين بايدن وبوتين اليوم

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيجرى صباح السبت.وأضاف المسؤول أن الجانب الروسي اقترح إجراء الاتصال يوم الاثنين 14 شباط، لكن البيت الأبيض اقترح السبت واتفق الجانبان على ذلك.