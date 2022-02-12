عربي-دولي

إتصال مرتقب بين بايدن وبوتين اليوم

Lebanon 24
12-02-2022 | 00:30
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أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيجرى صباح السبت.

وأضاف المسؤول أن الجانب الروسي اقترح إجراء الاتصال يوم الاثنين 14 شباط، لكن البيت الأبيض اقترح السبت واتفق الجانبان على ذلك.
المصدر: روسيا اليوم
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