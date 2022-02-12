عربي-دولي

مصرع أربعة أشخاص إثر سقوط سيارتهم بقناة مائية في فرنسا

Lebanon 24
12-02-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-917622-637802443482214341.jpg
Doc-P-917622-637802443482214341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن 4 شبان لقوا مصرعهم إثر سقوط سيارتهم في قناة نانت - بريست وسط بونتيفي شمال غربي فرنسا لسبب غير محدد حتى الآن، وتم العثور على السيارة صباح يوم الجمعة.

وقال نائب المدعي العام في لوريان: "تم التعرف على الشبان الأربعة، أحدهم يبلغ من العمر 33 عاما، والثلاثة الآخرون يبلغون من العمر حوالي 22 عاما، وكانوا يتدربون في مركز تدريب الكبار في بونتيفي (CFPA)".

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأنه تم سحب السيارة من القناة. 

ووفقا لصحيفة ويست فرانس إلى أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن السيارة اصطدمت بمنصة على حافة الرصيف قبل أن تنقلب وتغرق.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-02-12
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
14:00 | 2022-02-12
13:44 | 2022-02-12
13:30 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website