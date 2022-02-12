حادثة "الطفل ريان" تعود إلى الاذهان... تلميذة تسقط في بئر وهذا مصيرها

في حادثة ذكرت بالطفل ريان، سقطت تلميذة في بئر في تونس. وعلى الفور، تدخلت قوات الحماية المدنية التي نجحت بعد محاولات مضنية في إنقاذ التلميذة البالغة من العمر 17 سنة.وتمكنت الحماية المدنية من انتشالها من البئر وعمقها 14 مترا بجهة نعسان التابعة لولاية بن عروس.وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التلميذة تدعى ملكة الحسناوي وكانت رفقة زملائها بصدد الهروب من شخص مختل عقليا خلال عودتها إلى منزلها، لتنزلق قدماها وتقع داخل بئر مهجورة.وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم على الفور إعلام الحماية المدنية التي تحولت لموقع الحادث ونجحت بعد عملية استغرقت قرابة الساعتين في إخراج التلميذة وهي على قيد الحياة.وتم نقل التلميذة إلى مستشفى بالعاصمة تونس حيث تتلقى حاليا العناية الطبية إثر تعرضها لبعض الكدمات والكسور.وأكد الحرس الوطني أنه فتح تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة، داعيا إلى مزيد من الانتباه خاصة إغلاق الآبار المهجورة.