عربي-دولي

الكشف عن عامل جديد يفاقم الإصابة بحالات "كورونا" الشديدة... ما هو؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 00:19
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أشارت مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية ماريا نيرا، إلى أنّه "من الواضح أن تلوث الهواء يؤدي إلى تفاقم حالات الإصابة بكوفيد-19، وكذلك زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة وأمراض التمثيل الغذائي والسكري، وجميعها يتم تسميتها "الاعتلالات المشتركة"، التي تزيد من خطر الإصابة بمزيد من حالات كوفيد-19 الشديدة".
 
 

المصدر: العربية

عربي-دولي

صحة

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