الكشف عن عامل جديد يفاقم الإصابة بحالات "كورونا" الشديدة... ما هو؟

أشارت مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية ماريا نيرا، إلى أنّه "من الواضح أن تلوث الهواء يؤدي إلى تفاقم حالات الإصابة بكوفيد-19، وكذلك زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والرئة وأمراض التمثيل الغذائي والسكري، وجميعها يتم تسميتها "الاعتلالات المشتركة"، التي تزيد من خطر الإصابة بمزيد من حالات كوفيد-19 الشديدة".