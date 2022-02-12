البنتاغون بصدد نقل 3000 جندي أميركي إضافي إلى بولندا

كشف مسؤول دفاعي أميركي بارز أن البنتاغون سيرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا للانضمام إلى 1700 يتواجدون هناك لإظهار الالتزام الأميركي تجاه حلفاء الناتو وسط التوتر القائم حول أوكرانيا.



وأضاف المسؤول، الذي اشترط التكتم على هويته لأن الإعلان الرسمي بنشر الجنود لم يصدر بعد، أن الجنود الإضافيين سيغادرون موقعهم في فورت براغ بكارولاينا الشمالية خلال اليومين المقبلين، ومن المفترض أن يكونوا في بولندا مستهل الأسبوع المقبل، وستكون مهمتهم التدريب والردع، وليس الانخراط في قتال بأوكرانيا.