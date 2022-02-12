عربي-دولي

البنتاغون بصدد نقل 3000 جندي أميركي إضافي إلى بولندا

Lebanon 24
12-02-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-917645-637802479082154506.jpg
Doc-P-917645-637802479082154506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول دفاعي أميركي بارز أن البنتاغون سيرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا للانضمام إلى 1700 يتواجدون هناك لإظهار الالتزام الأميركي تجاه حلفاء الناتو وسط التوتر القائم حول أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط التكتم على هويته لأن الإعلان الرسمي بنشر الجنود لم يصدر بعد، أن الجنود الإضافيين سيغادرون موقعهم في فورت براغ بكارولاينا الشمالية خلال اليومين المقبلين، ومن المفترض أن يكونوا في بولندا مستهل الأسبوع المقبل، وستكون مهمتهم التدريب والردع، وليس الانخراط في قتال بأوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-02-12
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
14:00 | 2022-02-12
13:44 | 2022-02-12
13:30 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website