هل متحوّر "أوميكرون" أخف حقًا من سائر المتحورات؟

هل متحور "أوميكرون" من كوفيد-19 أخف حقًا من متحور "دلتا"؟ هل هناك شيء مختلف جوهريًا في المتحور، أم ان القصة تقتصر على أن المتحور قد أصاب العديد من الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة جراء التلقيح والالتهابات السابقة؟بحسب صحيفة "ناشونال بوست" الكندية، "كتب عالم الفيروسات في جنوب إفريقيا أليكس سيغال في تعليق في مجلة Nature Reviews Immunology: "هناك دعم لكلا السيناريوهين". اضاف سيغال، تشير الدراسات المخبرية إلى أنه، مقارنة بالمتحورات الأخرى، يخترق "أوميكرون" الخلايا البشرية بشكل مختلف، وهو يقتصر في الغالب على الجهاز التنفسي العلوي ما يقلل احتمال أن يستقر وينتشر في الرئتين، عندها يسبب مرضًا أكثر خطورة.قال خبير الأمراض المعدية سوميت تشاندا لمجلة "ساينتست": "إن هذا المتحور يتكاثر في الأماكن التي تسبب ضررًا أقل". كما وأظهرت الدراسات التي أجريت على البشر انخفاضًا ملحوظًا في احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة للمصابين بـ"أوميكرون" مقارنةً بأولئك المصابين بـ"دلتا". وكان باحثو "إمبريال كوليدج لندن" هم أول من أفاد، في كانون الأول، أن عوارض الإصابة بمتحور "أوميكرون" لا تسبب بالدخول إلى المستشفى، أو حتى إبقاء المصابين هناك لأكثر من يوم، مقارنة بأولئك المصابين بمتحور "دلتا"."وتابعت الصحيفة، "ووجدت المزيد من الدراسات والتقارير منذ ذلك الحين، من جنوب إفريقيا وجنوب كاليفورنيا والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ"أوميكرون" أقل عرضة بشكل كبير للدخول إلى المستشفى، كما وأنهم أقل عرضة لطلب العلاج بالاوكسجين وللموت، مقارنة بوضع الأشخاص المصابين بـ"دلتا". وأفاد مركز السيطرة على الأمراض، أنه "بالرغم من أنه تم تشخيص العدد الأكبر من الإصابات وحالات الاستشفاء بمتحور "أوميكرون"، إلا أن مؤشرات اشتداد المرض بما في ذلك فترة الإستشفاء والحاجة إلى عناية مشددة ، كما وحالات الوفاة انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بفترات الذروة الوبائية السابقة".كتب عالم الأوبئة بجامعة هارفارد ويليام هاناج وطبيب الأمراض المعدية روبي باتاتشاريا في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، في جنوب إفريقيا، حيث تم تحديد المتحور لأول مرة، اخترق "أوميكرون" مجموعة سكانية "كانت تتمتع بمناعة أكثر بكثير من أي متغير سابق لـ SARS-CoV-2". وعلى الرغم من أن المتحور الأخير من كوفيد-19 قادر على التهرب من الحماية التي يوفرها اللقاح، مما يسبب التهابات خارقة، فإن "اللقاحات فعالة ضد الحاجة للإستشفاء إلى حد كبير"، مما يعني أن الطلقات تحد من تأثير "أوميكرون"."وبحسب الصحيفة، "إن نسبة دخول غير الملقحين بسبب إصابتهم بمتحور "أوميكرون" إلى المستشفى أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بأولئك الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر. وقال هاناج في بيان: "يجب أن يكون هناك دفعة متجددة للتطعيم وتعزيز أولئك الذين لم يتم حمايتهم بعد، لأن "أوميكرون" ليس بالضرورة أكثر اعتدالًا في جوهره". كتب هاناج، المدير المشارك لمركز ديناميات الأمراض المعدية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في مجلة "تايم" أنه كان من الممكن أن تكون الأمور "أسوأ بكثير" مع متحور "دلتا". ولكن حتى "أوميكرون" "الخفيف" تسبب في أكثر من 2400 حالة وفاة في الولايات المتحدة يوميًا، في الأسبوع الماضي. قال بهاتاشاريا لصحيفة "ذا ساينتست": "أعتقد أن هناك أخبارًا سارة حقيقية حول كلا الشدة الجوهرية التي تبدو أقل قليلاً كما وأن المناعة تحافظ بشكل جيد على الأمراض الشديدة، بشكل أفضل بكثير مما هي عليه ضد العدوى".أضاف: "أجد نفسي قلقًا بعض الشيء بشأن الرواية المبسطة التي تقول إن" أوميكرون أكثر اعتدالًا "أو أسوأ من ذلك"، "أوميكرون" "معتدل". الفروق الدقيقة مهمة هنا، على ما أعتقد"."أضافت الصحيفة، "على الصعيد العالمي، تم تسجيل ملايين الإصابات الجديدة من "أوميكرون". كلما زاد عدد الإصابات، زادت فرص تحور الفيروس. وقال سيغال: "ظهور نوع رئيسي آخر مثير للقلق أمر محتمل للغاية حيث أثبت الفيروس أنه يمكن أن يتطور للهروب من المناعة في المناخ الحالي للعدوى". قالت عالمة الرياضيات والأوبئة كارولين كولين من جامعة سيمون فريزر في مقابلة حديثة مع "ناشيونال بوست": "العدوى هي الوقود الذي يمتلكه التطور، ليوفر لنا هذه المتحورات الجديدة. نحن بحاجة إلى خفض عدد الإصابات". يتمثل عدم اليقين في الاجابة على السؤال الابرز الى متى تستمر المناعة من التطعيم والتعرض لأوميكرون. قالت كولين: "ستؤثر كل هذه الأشياء على عدد الإصابات الجديدة التي تحدث يوميًا، أو في الأسبوع، بعد هذه الذروة". وأضافت: "الجانب المشرق، وهو ليس بالأمر الإيجابي، يتمثل في أنه سيصبح لدينا مناعة جيدة حقاً، ولسوء الحظ سيصاب العديد من الأشخاص بوباء "أوميكرون". ولكن على أمل أن يعني ذلك أيضًا بأن الكثير من الأشخاص الذين تعافوا والذين ليسوا عرضة للإصابة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة". وتابعت قائلة: "نأمل أن ندخل في مرحلة من المستويات المنخفضة للفيروس... وأن نكون قادرين على الانتقال إلى وقت يكون فيه منخفضًا لبعض الوقت، وفي حال ارتفاعه مرة أخرى لا يسبب مرضًا خطيرًا". وختمت: "أعتقد أننا يجب أن نأمل في الأفضل، ولكننا لا نخطط بالضرورة لشيء سوى الأفضل"."