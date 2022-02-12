بلينكن: لا نعلم قرار بوتن بشأن غزو أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، السبت، في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جدًا إلى تصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا".وتابع: "إذا كانت روسيا مهتمة فعلًا بحلّ الأزمة التي افتعلتها بنفسها، من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن مستعدّون للقيام بذلك".وأضاف: "لكن يجب أن يحصل ذلك في إطار تخفيف التصعيد. حتى الآن، لم نرَ إلّا تصعيدًا من جانب موسكو".وأشار إلى أنها "لحظة مفصلية" مضيفًا "نحن جاهزون لما قد يحصل".وأكّد بلينكن أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "بسرعة" عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا، الأمر الذي قد يحصل "في أي وقت" بحسب قوله.وقال: "لا نعلم ما إذا كان الرئيس بوتن اتّخذ هذا القرار. لكننا نعلم أنه أوجد القدرة على التحرك خلال فترة قصيرة جدًا".