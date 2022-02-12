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الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يشرعون بخطوات تصعيدية

Lebanon 24
12-02-2022 | 06:00
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من المقرر أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، بخطوات تصعيدية جديدة في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن "هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل وليوم واحد فقط".

ووفقا لمركز "حنظلة للأسرى والمحررين"، فإنه "سيتم اليوم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب".

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع".

وخلال الأيام الثلاثة القادمة، سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلا تنظيم "موجة إزعاج" من قبل الأسرى في كافة الأقسام.
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