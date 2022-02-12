عربي-دولي

مسؤول عراقي سابق يكشف عن مقتنيات "لا تقدر بثمن" لصدام حسين وزوجته

Lebanon 24
12-02-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-917733-637802660852953489.jpg
Doc-P-917733-637802660852953489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف ضياء الخيون، وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق والمدير العام الأسبق لمصرف الرافدين، تفاصيل مقتنيات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التي اطلع عليها الخيون بأمر من الأميركيين.
 
وقال "الخيون" خلال لقائه مع برنامج "الذاكرة السياسية" على قناة "العربية" إن الأميركيين طلبوا منه استلام مقتنيات صدام حسين، موضحا: "كنت رئيس لجنة هذه المقتنيات وعندما طلبت الاعتذار في البداية قالوا لي هذا أمر ويجب تنفيذه".

وأشار إلى أنه اختار من ضمن اللجنة 4 أشخاص، واحد منهم من البنك المركزي، والثاني من ديوان الرقابة المالي، والثالث من كبار موظفيه بالمصرف، ورابع اسمه صدام الهلالي ويعمل صائغ للذهب، من أجل الكشف عن مقتنيات صدام.

وأوضح الخيون أن الأميركيين جمعوا هذه المقتنيات في مكان واحد، وحصروا أعدادها في قوائم والقوائم مقسمة إلى 160 بندا مثل (ساعات- ألماس-تحف-ذهب إلخ).

وذكر الخيون موقفا وقتها اعتبره "إهانة"، حينما طلب منه أحد الضباط الأميركيين بخلع ساعته المكتوب عليها "رولكس"، مستدركا: "مكتوب عليها "رولكس" ولكنها عادية بـ 100 دولار فقط، جلبتها من الصين، حينما ذهبت هناك مع وفد".

وأضاف: "عندما جئنا لاستلام المقتنيات، أحد الضباط الأميركيين الذين كانوا حاضرين يتمشون علينا، يفتحون صندوق ويغطونه، طلب مني أن أنزع ساعتي، رأيتها إهانة، ولكن فيما بعد أوضح لي أن إحدى ساعات صدام حسين كانت نفس الشكل بالضبط، وأنه طلب مني خلعها حتى لا يقولوا ضياء أخذ الساعة".

ولفت إلى أن من ضمن المقتنيات عقود ألماس لزوجة صدام، كاتبين عليها "لا تقدر بثمن"، والساعات من "رولكس" مكتوب صنعت خصيصا لصدام حسين، وواحدة منها مكتوب صنعت خصيصا لأم عدي، وقال الخيون حتى أنه كان هناك قرط واحد، والأمريكان وقتها كتبوا في القائمة "قرط واحد".

وأكد الخيون أنه "لا يستطيع أن يقدر برقم قيمة تلك المقتنيات".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-02-12
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
14:00 | 2022-02-12
13:44 | 2022-02-12
13:30 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website