عربي-دولي

العراق.. إلقاء القبض على "مسؤول الاغتيالات" في محافظة ميسان

Lebanon 24
12-02-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-917741-637802671811508034.jpeg
Doc-P-917741-637802671811508034.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت القوات الأمنية العراقية، السبت، القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، واع.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان".

وأضاف البيان أن "المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب"، مشيراً إلى أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

وكان قد جرى يوم الثلاثاء، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه بقرار صادر عن رئيس جهاز الأمن الوطني، على ما أفادت خلية الإعلام الأمني.

وكانت محافظة ميسان مسرحا لعمليات اغتيالات لشخصيات سياسية وقضائية خلال الفترة الماضية.

فيوم الأربعاء، شيع مئات من أنصار التيار الصدري، مساء الأربعاء، في مدينة "العمارة" مركز محافظة ميسان ، جثمان عضو في التيار قضى بعد تعرضه لإطلاق نار، بحسب ما أفاد شهود من المدينة.

والسبت، قتل القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، وهو قاضٍ متخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة جنوب شرق العراق.

وقال ضابط في شرطة الطوارئ لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي المختص بقضايا المخدرات، قرب محكمة استئناف ميسان".

وقبل ذلك، تعرض، حسام العلياوي، وهو ضابط شرطة عراقي برتبة رائد لعملية اغتيال في محافظة ميسان أيضا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-02-12
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
14:00 | 2022-02-12
13:44 | 2022-02-12
13:30 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website