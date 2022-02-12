عربي-دولي

وزير العمل الإيراني: سنطرد نحو ألف مدير

Lebanon 24
12-02-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-917801-637802782205306904.jpg
Doc-P-917801-637802782205306904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير العمل الإيراني، حجت عبد الملكي، عن طرد أكثر من 350 مديرا خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أنه ستتم إقالة نحو 650 آخرين قريبا.
وفي تصريحات له، قال حجت عبد الملكي: "لن نجامل المفسدين الاقتصاديين وسنحاربهم بقوة وفق تعليمات قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية".
وأضاف عبد الملكي: "لدينا في دوائر وزارة العمل والرفاه حوالي ألفي مدير، نصفهم من المدراء الكفوئين والمناهضين للفساد، لكن نصفهم الآخر، ويتجاوز عددهم الألف ليسوا كذلك وسيتم طردهم".
وتابع: "طردنا خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 350 مديرا، وستتم إقالة الآخرين قريبا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
14:00 | 2022-02-12
13:44 | 2022-02-12
13:30 | 2022-02-12
13:00 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website