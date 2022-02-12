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الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا فوق الـ200 ألف لليوم الثاني

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:30
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لليوم الثاني على التوالي، شهدت روسيا زيادة قياسية بأكثر من 200 ألف حالة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 203766 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 203949 إصابة في اليوم السابق ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.
ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (21689) وتخلفها العاصمة موسكو (14336 حالة) ومقاطعتها (9146 حالة) وإقليم كراسنويارسك (8192 حالة).
وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 729 حالة وفاة (مقابل 722 وفاة أمس)، بينما تماثل 112658 مريضا للشفاء.
وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و935560 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 339542 حالة وفاة و11 مليونا و134291 حالة شفاء.
وتلقى أكثر من 85.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 81.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.9%.
وتعد الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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