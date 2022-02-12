"هجوم وهمي".. سيناريو قد تتبعه روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا

كتبت "سكاي نيوز عربية": حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم وهمي على أراضيها لتبرير غزوها لأوكرانيا.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين اعتقادهم أن الغزو الروسي قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.وذكرت الصحيفة أن اجتماعا سريعا عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، مساء الخميس، ناقش معلومات استخباراتية جديدة بشأن الهجوم الروسي المحتمل.وأوضحت، نقلا عن مصدر رفض كشف هويته، أن روسيا تخطط "بالفعل لتصوير هجوم وهمي ضد الأراضي الروسية لتبرير غزوها لأوكرانيا".