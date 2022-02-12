زيلينسكي: لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم "إن وجدت"

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من يتحدثون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" بلاده في 16 شباط الحالي، لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم "إن وجدت".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يوجد اليوم في الفضاء الإعلامي ما يزيد عن اللزوم من المعلومات المتعلقة بحرب عميقة واسعة النطاق من جانب روسيا.. نحن ندرك كافة المخاطر.. وإذا كانت لديكم أو لدى أي شخص آخر أي معلومات إضافية تؤكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيحدث بنسبة 100 في المائة اعتبارا من 16 شباط، قدموا لنا هذه المعلومات".وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تأخذ في الاعتبار المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لكنه أضاف أنه يجب "تحليل تلك المعلومات بدقة"، وأن الاستخبارات الأوكرانية "تعمل بشكل جيد" أيضا.وقال: "لدينا معلومات كثيرة ومختلفة. وأفضل صديق للعدو هو الذعر في بلادنا. وكل المعلومات التي تؤجج حالة الذعر لا تساعدنا".مع ذلك، شدد زيلينسكي على ضرورة أن تكون أوكرانيا مستعدة لأي خطوات "من وراء أي حدود".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن "مصادر مطلعة" لم تحددها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 شباط الجاري.وأمس الجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا نشرت المزيد من القوات عند حدود أوكرانيا وقد تتدخل عسكريا في أراضيها "بأي لحظة".ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.