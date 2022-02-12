ألمانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في كييف وتحث رعاياها على المغادرة

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم السبت عن خفض عدد موظفي سفارتها في كييف، على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا بين روسيا والغرب.وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وفقا لتصريحات نشرتها وزارتها على حسابها في "تويتر"، أن سفارة برلين في كييف ستواصل عملها غير أن عدد موظفيها سيتم تقليصه.وأشارت بيربوك إلى أن ألمانيا قررت أيضا نقل قنصليتها العامة في منطقة دونيتسك التي تتخذ منذ عام 2014 من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا مقرا لها إلى مدينة لفيف في غربها مؤقتا.وأشارت الوزيرة إلى أنها قررت "تعزيز الإجراءات التي تم تبنيها بغية منع اندلاع نزاع" في أوكرانيا، مضيفة أن اجتماعا يعقد حاليا في مقر الخارجية الألمانية مع الجهات والأجهزة الأمنية المختصة بشأن تطبيق هذه القرارات.