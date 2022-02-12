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ألمانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في كييف وتحث رعاياها على المغادرة

Lebanon 24
12-02-2022 | 11:00
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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم السبت عن خفض عدد موظفي سفارتها في كييف، على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا بين روسيا والغرب.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وفقا لتصريحات نشرتها وزارتها على حسابها في "تويتر"، أن سفارة برلين في كييف ستواصل عملها غير أن عدد موظفيها سيتم تقليصه.

وأشارت بيربوك إلى أن ألمانيا قررت أيضا نقل قنصليتها العامة في منطقة دونيتسك التي تتخذ منذ عام 2014 من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا مقرا لها إلى مدينة لفيف في غربها مؤقتا.

وأشارت الوزيرة إلى أنها قررت "تعزيز الإجراءات التي تم تبنيها بغية منع اندلاع نزاع" في أوكرانيا، مضيفة أن اجتماعا يعقد حاليا في مقر الخارجية الألمانية مع الجهات والأجهزة الأمنية المختصة بشأن تطبيق هذه القرارات.
 
وذكّرت بيربوك بأن الخارجية الألمانية دعت اليوم مواطني البلاد المتواجدين في أوكرانيا إلى تقييم ما إذا كان تواجدهم هناك ضروريا، والمغادرة سريعا إن لم يكن كذلك.

وكانت عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، قد اتخذت خطوات مماثلة، بزعم خطر تعرض أوكرانيا لـ"الغزو" من قبل روسيا.

ويأتي هذا الإجراء على الرغم من نفي روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا.

وأكدت موسكو اليوم تقليص عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف وأطراف أخرى.
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