عربي-دولي

السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:55
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أهابت السفارة السعودية لدى أوكرانيا، اليوم السبت، بجميع المواطنين، بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقالت السفارة عبر بيان في "تويتر": تهيب سفارة المملكة لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن".

وأضافت: "على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية لتسهيل مغادرتهم"، مع إضافة أرقام خاصة بالسفارة.
 
ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.

من جانبها، أكدت روسيا التي نفت مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، خفض عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة من قبل حكومة كييف أو دول أخرى.
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