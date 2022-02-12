عربي-دولي

لندن لرعاياها في أوكرانيا: لا تأملوا أن يتم إجلاؤكم عسكريا كما حدث في أفغانستان

Lebanon 24
12-02-2022 | 15:30
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قال نائب وزير دفاع بريطانيا جيمس هيبي إن المدربين العسكريين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا لتدريب جيشها على استخدام صواريخ مضادة للدروع ستبدأ بمغادرتها في 12 - 13 شباط.

وأضاف نائب الوزير، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سيتم إخراج جميع المدربين. لن يكون هناك عسكريون بريطانيون في أوكرانيا في حالة نشوب نزاع مسلح".

وتابع جيمس هيبي، ردا على سؤال حول موعد مغادرة المدربين العسكريين البريطانيين لأوكرانيا: "سيغادرون خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ووفقا له، "لن تتوفر لدى بريطانيا إمكانية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حالة غزوها المفترض من القوات الروسية".

وقال هيبي: "نحن نأمل بحصول الأفضل، لكننا نستعد للأسوأ. يجب على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة. ولا ينبغي لهم أن يأملوا، كما كان الحال في الصيف في أفغانستان، أن تتوفر فرصة تنظيم عمليات إجلائهم عسكريا من هناك. يجب أن يغادروا [أوكرانيا] الآن".
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