عربي-دولي

روسيا والكويت تبحثان الوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-917856-637802875269468563.jpg
Doc-P-917856-637802875269468563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية، مع النائب الأول لوزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري العلاقات الثنائية والشرق الأوسط.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المبدأ الحتمي المتمثل في عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول".

وأضاف: "بحث الطرفان القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط بين البلدين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-02-12
16:59 | 2022-02-12
16:30 | 2022-02-12
15:30 | 2022-02-12
15:00 | 2022-02-12
14:30 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website