عربي-دولي

هكذا تستعد روسيا لغزو أوكرانيا

Lebanon 24
12-02-2022 | 16:59
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كتبت سكاي نيوز: عززت روسيا، هذا الأسبوع، حضورها العسكري بشكل كبير في عدة مواقع استراتيجية على طول الحدود الأوكرانية، وفقا لصور الأقمار الاصطناعية.


وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا.
ورصدت الصور، التي التقطت يومي الأربعاء والخميس، نشر قوات إضافية ومعدات عسكرية في ثلاث مناطق محيطة بأوكرانيا، هي شبه جزيرة القرم ومعسكر التدريب الروسي في كورسك بالقرب من شرق أوكرانيا، وفي بيلاروسيا (شمالي أوكرانيا).

وتؤكد صور الأقمار الاصطناعية التحذيرات التي صدرت عن عدة دول، بشأن ضرورة مغادرة أوكرانيا فورا، قبل بداية الغزو الروسي المحتمل.
وقال خبراء إن هذه الصور قد تكون إما "أكبر خدعة في التاريخ العسكري الحديث، أو تعبيرا حقيقيا عن رغبة روسيا في أن تُظهر للعالم أنها تستعد لعملية عسكرية".

وكانت أميركا حذرت، الجمعة، من غزو روسي وشيك محتمل لأوكرانيا، بينما وصفت موسكو هذه التصريحات بأنها "هستيريا"، فيما دعت كييف إلى "التحلي بالهدوء".
وقالت معلومات استخباراتية غربية إن روسيا قد تهاجم أوكرانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
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