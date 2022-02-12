بعد ان شغلت قضيته الرأي العام العالمي.. ما هو مصير الطفل السوري فواز قطيفان؟

وانقطعت الاتصالات بين خاطفي الطفل السوري "فواز القطيفان"، وبين ذويه في محافظة درعا جنوبي سوريا، بعد تحول عملية الخطف وتعذيب الطفل الضحية إلى قضية رأي عام في سوريا، خصوصا إبان الاهتمام الذي حظيت به من قبل وسائل الإعلام الوطنية.ونقل مراسل "سبوتنيك" في درعا جنوبي سوريا، عن ذوي الطفل المخطوف بأنه "حتى الآن لم يعاود الخاطفون الاتصال معهم للاتفاق على كيفية تسليم الفدية مقابل تسليم الطفل فواز لذويه".وأكد أهل الطفل المخطوف أنهم "تمكنوا منذ يومين من جمع مبلغ مبلغ الفدية المطلوب وقدره 500 مليون ليرة سورية، وقد أرسلوا رسائل للخاطفين بخصوص الأمر، إلا أن الخاطفين لم يجيبوا بأي رد".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن "ذوي الطفل بانتظار التواصل من قبل الخاطفين".