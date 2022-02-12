عربي-دولي

بعد ان شغلت قضيته الرأي العام العالمي.. ما هو مصير الطفل السوري فواز قطيفان؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 13:44
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أفادت وسائل إعلام محلية بتحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية لقاء حريته.
وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".
وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء القيام بتعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأي عام.
وانقطعت الاتصالات بين خاطفي الطفل السوري "فواز القطيفان"، وبين ذويه في محافظة درعا جنوبي سوريا، بعد تحول عملية الخطف وتعذيب الطفل الضحية إلى قضية رأي عام في سوريا، خصوصا إبان الاهتمام الذي حظيت به من قبل وسائل الإعلام الوطنية.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في درعا جنوبي سوريا، عن ذوي الطفل المخطوف بأنه "حتى الآن لم يعاود الخاطفون الاتصال معهم للاتفاق على كيفية تسليم الفدية مقابل تسليم الطفل فواز لذويه".
وأكد أهل الطفل المخطوف أنهم "تمكنوا منذ يومين من جمع مبلغ مبلغ الفدية المطلوب وقدره 500 مليون ليرة سورية، وقد أرسلوا رسائل للخاطفين بخصوص الأمر، إلا أن الخاطفين لم يجيبوا بأي رد".
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن "ذوي الطفل بانتظار التواصل من قبل الخاطفين".
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