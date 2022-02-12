صحيفة إسبانية: تقدم في مسار استعادة الثقة بين مدريد والرباط

بعد أشهر من الأزمة التي هزت العلاقات بين البلدين، ترى مدريد تقدما في سعيها لطي صفحة التوتر مع الرباط، وفق ما تنقل صحيفة إسبانية عن مصادر دبلوماسية.ونقلت "بوث بوبولي" عن مصادر دبلوماسية إسبانية أن هناك تقدما رغم أنه ليس واضحا بالشكل الكافي لينعكس على استعادة الثقة بين البلدين.وسعيا لحل الأزمة، يتواصل وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بشكل كبير مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وفقا مصادر الصحيفة.ولجأت الحكومة الإسبانية إلى الملك فيليب السادس للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية، وخلال استقباله للسفراء الجدد لدى إسبانيا، ورغم غياب سفيرة المغرب، كان خطابه متوافقا مع الحكومة.وتشير الصحيفة إلى أن الأزمة مع المغرب استمرت لفترة أطول مما يرغب فيه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن الأمور تتحسن بالوتيرة التي يجب أن تتحسن بها، وتضيف المصادر أن البلدين إن رغبا في عدم تكرار الأزمة، فإن الأزمة الحالية تتطلب وقتا لبناء الثقة.وأضافت الصحيفة أن إسبانيا تعتمد على مساعدة الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة مع المغرب.وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين زرات الرباط هذا الأسبوع، وأعلنت عن استثمار 1.6 مليار يورو في شكل منح للمملكة بين عامي 2021 و2027.وتقول الصحيفة إن زيارة رئيسة المفوضية هي جزء من الحل الذي تبحث عنه مدريد والرباط.ورغم عدم عودة سفيرة المغرب، كريمة بنعيش، إلى مدريد، تشير الصحيفة إلى أن هناك إشارات بالإنفراج، إذ إن سفير مدريد بالرباط، ريكاردو دياز هوشلتنر، استعاد أجندته الدبلوماسية المعتادة.واندلعت الأزمة الحادة، في نيسان الماضي، بسبب استضافة إسبانيا، إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، للعلاج "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".وتفاقمت الأزمة، في منتصف ايار، حين تدفق نحو 10 آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة، على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة.وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب "عدوان" و"الابتزاز". ونددت الرباط من جهتها بـ"اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا، التي لم تعد بعد إلى مدريد.