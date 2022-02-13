عربي-دولي

في الجزائر.. توقيف تركي بمطار هواري بومدين حاول تهريب 165 ألف يورو

Lebanon 24
13-02-2022 | 02:30
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تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، من توقيف مواطن تركي حاول تهريب مبلغ مالي كبير.

وقال موقع قناة "النهار" الجزائرية إن المواطن التركي كان بصدد تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة إلى إسطنبول تقدر بـ165000 يورو، وأفادت بأنه خبأها بإحكام داخل أمتعته. 

وذكرت أنه تم تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وصدر في حقه أمر بالإيداع.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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