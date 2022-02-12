ترامب يدخل على خط أزمة أوكرانيا.. انتقد بايدن وكشف سر "جرأة بوتين"

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشجع على غزو أوكرانيا، بعدما لاحظ الانسحاب الأميركي "الواهن" من أفغانستان العام الماضي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أمس السبت أن الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا، لو كان هو في البيت الأبيض.

ويوجه ترامب عمليا في كلامه سهام الانتقاد إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي هزمه في انتخابات عام 2020.

واعتبر أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، الذي قاده بايدن، كان "صادما"، وما كانت يجب أن يحدث.

وألقى الرئيس السابق باللوم على إدارة بايدن في أزمة أوكرانيا، وربط ذلك بالانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال إن كلا من روسيا والصين كانتا تراقبان الوضع في أفغانستان عن كثب.

وأردف: "كيف وصلنا إلى هنا (تهديد روسيا بغزو أوكرانيا) هو نتيجة ما شاهدوه في أفغانستان. لقد شاهدوا أسوأ انسحاب واهن في تاريخ أي جيش على الأرجح".

وأضاف: "قالوا ( الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتن) ما الذي يحدث لهم (الأميركيين)؟ إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون (يقصد الأميركيين مجددا)؟.

وقال الرئيس الأميركي السابق إن قادة الصين وروسيا صاروا أكثر طموحا فجأة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وأضاف: "اعتقد أن بوتين كان يريد التفاوض حقا لفترة من الوقت، لكن بعدما شاهد ما الانسحاب السيء إلى حد لا يصدق في أفغانستان، حيث أخرجوا الجيش أولا وما يعادل من 85 مليار دولار من المعدات العسكرية لطالبان (...)، أصبح (بوتين) أكثر جرأة".