رغم اتصال بايدن وبوتين... هل بات الغزو الروسي لأوكرانيا وشيكا؟

على رغم الاتصال الهاتفي المطول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي "وتوافق الرئيسين على مواصلة الاتصالات على كل المستويات، وتحليل الجانب الروسي مخاوف بايدن بعناية"، كما اعلن يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين، فان إدارة بايدن تستمر في التذمر بشأن غزو روسيا لأوكرانيا في أي لحظة، محذرةً من أن القوات الروسية قد تستولي على كييف في غضون ثلاث ساعات.بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، "حسناً، لقد فات الآوان قبل عام عندما أوقف بايدن صناعة الطاقة الأميركية، في الوقت الذي سمح فيه بتوسيع صادرات الطاقة الروسية. لقد تخلص من استقلالية الطاقة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وأضر بالاقتصاديات الأميركية والأوروبية، وجعل روسيا غنية. كان موقف المستشار الألماني أولاف شولتز واضحًا جدًا، للجميع باستثناء بايدن على ما يبدو، عندما التقى الاثنان في البيت الأبيض هذا الأسبوع. في مؤتمرهما الصحفي المشترك، أعلن بايدن: "إذا غزت روسيا، فهذا يعني عبور الدبابات والقوات حدود أوكرانيا مرة أخرى، فلن يكون هناك نورد ستريم 2. سننهي ذلك". تجنب المستشار شولتز الأسئلة حول ما إذا كانت ألمانيا ستتماشى مع تهديدات بايدن. هنا تكمن المشكلة - ألمانيا والقوى الأوروبية الكبرى الأخرى لن تخوض حرباً عسكرية أو اقتصادية على أوكرانيا. لا يمكنهم ذلك، لأنهم لا يجرؤون على تعريض اقتصاداتهم للخطر، والتي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي الروسي لتعمل. يدعي بايدن أن إلغاء نورد ستريم 2 قبل بدء تشغيله سيكون بمثابة رسالة إلى روسيا، لكنه لن يؤثر على تدفق الواردات الأوروبية الحالية. لا يزال بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاقبة أوروبا من خلال التسبب في نقص إمدادات الطاقة التي تحصل عليها أوروبا بالفعل من خطوط الأنابيب الحالية. قد يكون ذلك في صالح بوتين. سترتفع الأسعار وسيحصل على نفس الإيرادات مقابل منتج أقل".وتابعت الشبكة، "إذا ألغت ألمانيا نورد ستريم 2، فإن بوتين قادر على تحمل الأمر. فقد اصطف مع الصين لتكون المشتري الجديد. لذا ، يبقى السؤال، لماذا يصر فريق بايدن على التهديد بفرض عقوبات كبيرة إذا قامت روسيا بغزو؟ ربما كشف بايدن عن نواياه عندما عرّف عبارة "الغزو" على الشكل التالي: قوات روسية تعبر الحدود. قبل أسبوع أو أسبوعين فقط، أشار بايدن إلى أن "التوغل البسيط" قد يؤدي إلى استجابة مختلفة أو عدم استجابة كبيرة على الإطلاق. لم يذكر ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحرب الهجينة. يمكن لبوتين أن يفعل ما يحلو له بأوكرانيا، من الغزو المباشر حتى إلى أبعد من ذلك. ما يهمه هو إبقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإثارة الخلافات بين أعضاء الناتو، وفي النهاية إعادة أوكرانيا إلى سيطرة موسكو. لا نعتقد أن بوتين يريد غزو أوكرانيا واحتلالها . ربما يمكنه الحصول على ما يريد من خلال الحرب المختلطة - الضغط الاقتصادي، وانقطاع الطاقة، والهجمات الإلكترونية، وحملات التضليل، وعمليات العلم الكاذب، والتخويف. كل هذا يقع تحت عتبة حرب ساخنة، ويمنح بوتين الإنكار، حتى لو لم يصدقه أحد خارج روسيا".وبحسب الشبكة، "يمكن أن يصبح الغزو الفعلي فوضويًا. إذا قاتل الجيش الأوكراني للدفاع عن نفسه، خاصة إذا كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، فإن روسيا تخاطر بأن تبدو كمتنمرة على المسرح العالمي. إذا لجأ الأوكرانيون إلى هجمات حرب العصابات، أو إذا طال القتال، فإن بوتين يخاطر بعودة الروس إلى ديارهم داخل أكياس للجثث. وهذا ما يعيدنا إلى النقطة الأصلية: لماذا يحذر فريق بايدن من أن غزوًا واسع النطاق بات وشيكًا؟ ربما لأنهم يمهدون الطريق لنسخة بايدن من أزمة الصواريخ الكوبية. إذا لم يقم بوتين بالغزو - لأنه يستطيع الحصول على ما يريد دون أن يفعل ذلك - فيمكن لبايدن أن يدعي أن هذا الأمر بمثابة انتصار عظيم، لانه سيكون الرجل الذي واجه بوتين وجعله يتراجع عن الحرب الشاملة. المشكلة هي أن الرئيس بايدن يميل إلى سوء تقدير الأمور، كاستيلاء طالبان السريع على زمام الأمور وانسحاب الولايات المتحدة المخزي من أفغانستان؛ نقص سلسلة التوريد؛ جمهور أميركي سئم الأقنعة والتفويضات؛ استمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي تسببت فيها سياسات بايدن. ماذا لو كانت أفعاله تدفع بوتين إلى العبور إلى أوكرانيا؟ ماذا لو كشف بوتين خدعة بايدن؟"وختمت الشبكة، "لا داعي للقلق، فلدى بايدن خطة لذلك أيضًا. يرسل بايدن قوات أميركية إضافية إلى دول الناتو المتاخمة لأوكرانيا. فهو لن يمر بأزمة أخرى شبيهة بأزمة كابل. كما وأعلن البنتاغون أن القوات الأميركية يمكن أن تساعد في إجلاء حوالى 30 ألف أميركي في أوكرانيا".