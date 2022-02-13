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مقتل شخصين بإطلاق نار داخل مقهى في أوكرانيا

Lebanon 24
13-02-2022 | 07:00
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قالت مديرية الشرطة بمقاطعة دونيتسك، إن إطلاق رصاص في أحد مقاهي المنطقة الليلة الماضية، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وشددت الشرطة، في بيانها على أنها تمكنت من اعتقال الجناة.  

وأضاف البيان: "اعتقلت شرطة دونباس رجلين بسبب إطلاق نار في مقهى. ووقع الحادث في بلدة غرانيتن بمنطقة فولنوفاخا في مقاطعة دونيتسك، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى".

وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع على خلفية شجار بين زوار المقهى.

ويجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتم فتح قضية جنائية وفقا لمواد "القتل المتعمد"، و"محاولة القتل"، و"الشغب".
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