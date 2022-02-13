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عربي-دولي
ليبيا.. الدبيبة يتحدث عن "قطار الانتخابات"
Lebanon 24
13-02-2022
|
11:00
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قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، إن قطار الانتخابات في ليبيا انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.
وعبّر الدبيبة، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد.
وأضاف: "قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليا".
وكان الدبيبة اعتبر، في وقت سابق، أن انتخاب البرلمان الليبي لفتحي باشأغا رئيسا للحكومة، محاولة عبثية، متهما الطبقة السياسية بدفع البلاد نحو الحرب والدمار.
وأعلن الدبيبة استمرار حكومته في السلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في كانون الأول، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة "لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها".
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