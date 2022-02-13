البابا فرنسيس قاد حشودا في صلاة من أجل السلام في أوكرانيا

قاد البابا فرنسيس اليوم حشودا في ساحة القديس بطرس في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشدا ضمائر السياسيين السعي من أجل تحقيق السلام في البلاد، على ماذكرت وكالة" رويترز".وقال فرنسيس، الذي وجه نداءات كثيرة من أجل السلام في أوكرانيا ودعا الشهر الماضي إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام: "الأخبار من أوكرانيا مقلقة للغاية".وأضاف "دعونا نصلي في صمت". وساد الحشد الصمت لنحو نصف دقيقة.