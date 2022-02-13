"الحرب في أوروبا وشيكة".. إشارة قوية تخرج من ألمانيا

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الأحد إن أوروبا قد تكون على شفا الحرب.وأضاف في مقابلة مع محطة إن.تي.في الإخبارية التابعة لمجموعة (آر.تي.إل) أنه يرى ذلك بالنظر إلى حشود ضخمة من قوات مسلحة في مواجهة بعضها البعض دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.وقال "ربما نكون على شفا الحرب في أوروبا". وتابع قائلا "الأمر بالقطع مقلق وخطير".وأفاد مصدر حكومي، الأحد، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في اجتماع هذا الأسبوع من أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا هاجمت أوكرانيا، لكن برلين لا تتوقع نتائج ملموسة من هذه المناقشات.ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى كييف يوم الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإلى موسكو يوم الثلاثاء للقاء بوتين، في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.وتقول الولايات المتحدة إن الجيش الروسي، الذي يضم أكثر من 100ألف جندي على حدود أوكرانيا، يمكن أن يغزو الجمهورية السوفيتية السابقة في أي وقت.وتنفي روسيا التخطيط لمثل هذا الأمر وتقول إن أفعالها عبارة عن رد فعل على عدوان دول حلف شمال الأطلسي.