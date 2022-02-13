زيباري: قرار استبعادي من الترشح لرئاسة العراق مسيس

بعد استبعاده من الترشح للرئاسة العراقية بقرار قضائي نهائي، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مسيساً وتعسفياً.



وشدد السياسي الكردي البارز الذي شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشرة أعوام، ووزير للمالية عندما أقاله البرلمان عام 2016 بعد اتهامه بالفساد، في الوقت عينه على أنه يحترم القضاء العراقي، إلا أنه اعتبر أن غبناً طاله من قبل المحكمة العليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، مؤكدا خلاله أن الحياة لا تتوقف عند هذه النقطة وأن نشاطاته السياسية ستستمر.



"نحن أسسنا العراق"

إلى ذلك، أكد أنه وحزبه ليسوا بدخيلين على البلاد، قائلا "نحن أسسنا العراق". وأضاف "سيرتنا أنظف وأنصع من ثلوج أعلى جبل في البلد، ولا نطلب شهادة من أحد".



كما عاد وأكد أن ملف ترشحه استوفى كل الشروط القانونية، وحاز موافقة من هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة.



وتابع معتبرا أن كل ما حصل هو تقديم 4 نواب دعوى "مسيسة" ضده، لاسيما وأن 3 منهم من حزب الاتحاد الكردستاني