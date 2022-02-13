ألمانيا تتمسك بعدم تزويد أوكرانيا بالسلاح لكن تبحث زيادة الدعم المالي



وأخبر المصدر وكالة "فرانس برس" أن ألمانيا تدرس "ما إذا كانت لا تزال هناك إمكانيات ثنائية للمساهمة في الدعم الاقتصادي"، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

منذ إعادة توحيد جزيرة القرم مع روسيا، أرسلت ألمانيا ما قيمته ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من المساعدات المالية إلى أوكرانيا، أكثر من أي دولة أخرى، وفتحت خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو. قال مصدر حكومي ألماني، اليوم الأحد، قبيل زيارة المستشار أولاف شولتز إلى كييف، إن برلين تدرس زيادة دعمها الاقتصادي لأوكرانيا، لكنها ستواصل رفض إرسال أسلحة.وأخبر المصدر وكالة "فرانس برس" أن ألمانيا تدرس "ما إذا كانت لا تزال هناك إمكانيات ثنائية للمساهمة في الدعم الاقتصادي"، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.منذ إعادة توحيد جزيرة القرم مع روسيا، أرسلت ألمانيا ما قيمته ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من المساعدات المالية إلى أوكرانيا، أكثر من أي دولة أخرى، وفتحت خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو.



في مقابلة مع الإذاعة العامة الألمانية اليوم، دعا السفير الأوكراني في برلين، أندري ميلنيك، شولتز إلى الإعلان عن حزمة مساعدة بـ"مليارات" اليورو عندما يزور كييف يوم الاثنين، قبل أن يسافر إلى موسكو يوم الثلاثاء.

لا يزال الخلاف قائما بين البلدين بشأن تسليم أسلحة "فتاكة" إلى كييف، الأمر الذي ترفضه برلين من حيث المبدأ، تماشيا مع السياسة التي انتهجتها البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

أطلع المسؤولون الأوكرانيون ألمانيا على قائمة طلبات، تشمل الصواريخ المضادة للطائرات والأسلحة المضادة للطائرات دون طيار وأنظمة الرؤية الليلية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال المصدر للوكالة، إنه في حين لا يوجد "ما يمكن توقعه" يوم الاثنين، فإن القائمة تضمنت "شيئا أو شيئين يمكن النظر فيهما عن كثب". وأضاف أن أي شحنات ستعتمد مع ذلك على "التوافر الفعلي" للإمدادات، لأن "الجيش الألماني ليس لديه فائض في الوقت الحالي".