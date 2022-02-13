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عربي-دولي
كانتا في طريقهما إلى الخليج... تفاصيل ضبط البحرية الإيرانية لسفينتين عليهما مواد ممنوعة
Lebanon 24
13-02-2022
|
15:30
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أعلنت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، اليوم الأحد، عن "ضبط سفينتين تحملان 15 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج".
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن رئيس القضاء في محافظة هرمزغان، مجتبی قهرمانی، قوله إنه تم "ضبط سفينتين تحملان 15 ألف لتر من الوقود المهرب من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج".
وأضاف أن "المهربين كانوا يعتزمون نقل شحنات الوقود إلى دول الخليج، والتي تم التعرف عليها ومصادرتها من خلال المراقبة الدقيقة وفي عملية منسقة من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري".
وتابع: "تعتبر مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، من الأولويات المهمة والتي يتابعها القضاء في هرمزغان باستمرار من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد"، مؤكدا أنه "سيتم متابعة هذه القضية من خلال إنشاء قاعدة عملياتية لمكافحة تهريب الوقود وتبسيط المراقبة ومحاكمة المخالفين من قبل القضاء".
وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية، كما أزاح الجيش الإيراني، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ البعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".
وأضافت أن الصاروخ البعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".
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