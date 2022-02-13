كانتا في طريقهما إلى الخليج... تفاصيل ضبط البحرية الإيرانية لسفينتين عليهما مواد ممنوعة

وتابع: "تعتبر مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، من الأولويات المهمة والتي يتابعها القضاء في هرمزغان باستمرار من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد"، مؤكدا أنه "سيتم متابعة هذه القضية من خلال إنشاء قاعدة عملياتية لمكافحة تهريب الوقود وتبسيط المراقبة ومحاكمة المخالفين من قبل القضاء".وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تشكيل وحدة صاروخية في القوات البرية، كما أزاح الجيش الإيراني، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت، تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما زاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.