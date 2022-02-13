عربي-دولي

رئيس حكومة اليمن: تدخل إيران بقرار الحوثي يعيق السلام

Lebanon 24
13-02-2022 | 16:55
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أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، أن التدخل الإيراني وتحكمه بالقرار داخل  الحوثيين هو العائق الأساس أمام السلام، ويُفسر مستوى التصعيد الدي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين.

وشدد على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، وأنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.
كذلك، أشار معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، وفد مؤسسة "مارتي أهتيساري" للسلام الفنلندية، إلى أن الميليشيات ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام.

ممارسات إرهابية
وأضاف أنها رفضت أيضاً استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستمرت في ممارساتها الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والنازحين، والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية.
كما، لفت إلى أن المسار الوحيد الذي سيجبر الميليشيا على العودة إلى السلام هو الانتصارات العسكرية في الميدان والضغوطات الدولية الحقيقية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ).

وحث رئيس الحكومة اليمنية، مراكز ومؤسسات الأبحاث ودعم السلام على مناقشة ما يجري في اليمن بموضوعية والنظر إلى جذور الأزمة والمتمثلة في انقلاب الميليشيا وبدعم إيراني بقوة السلاح على السلطة الشرعية.
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