رئيس حكومة اليمن: تدخل إيران بقرار الحوثي يعيق السلام





وشدد على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، وأنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأحد، أن التدخل الإيراني وتحكمه بالقرار داخل الحوثيين هو العائق الأساس أمام السلام، ويُفسر مستوى التصعيد الدي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين.وشدد على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، وأنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

كذلك، أشار معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، وفد مؤسسة "مارتي أهتيساري" للسلام الفنلندية، إلى أن الميليشيات ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام.



ممارسات إرهابية

وأضاف أنها رفضت أيضاً استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستمرت في ممارساتها الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والنازحين، والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية.