زيلينسكي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تفعيل جهود "رباعية النورماندي" لحل النزاع الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال اتصال هاتفي تفعيل عملية السلام ضمن "صيغة النورماندي" الخاصة بالتسوية في منطقة دونباس.وكتب زيلينسكي على صفحته في "تويتر" أنه أجرى "اتصالا هاما مع شارل ميشيل"، موضحا أن المكالمة ركزت على "التصدي للتحديات الأمنية والعقوبات".وأضاف أنه ناقش مع ميشيل "المحادثات الدولية الأخيرة وتفعيل عملية السلام ضمن إطار رباعية النورماندي".وجدد زيلينسكي تمسك كييف بحل النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) دبلوماسيا، معربا عن امتنان بلاده للاتحاد الأوروبي على دعمه المقدم للاقتصاد الأوكراني.وجرت في برلين يوم الخميس الماضي مفاوضات "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) على مستوى المستشارين السياسيين. واستمر اللقاء نحو 9 ساعات، دون أن يسفر عن نتيجة وإصدار الأطراف بيانا ختاميا متفق عليه.وفي تعليقه على الاجتماع قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك إن "النتيجة السلبية هي أيضا نتيجة. لدينا الآن وضوح كامل حول ما تستحقه كل تصريحات مختلف السياسيين والشركاء".وأضاف أن الجانب الأوكراني صرح خلال الاجتماع بأنه مستعد للتفاوض مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد في دونباس) فقط من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.