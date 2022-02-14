16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
Lebanon 24
14-02-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق.
وأوضح المتحدث أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى منعطف خطير. جميع المعلومات التي لدينا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي لحظة".
تدفق للاجئين
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامنسكي إن بلاده تستعد "لسيناريوهات متنوعة" لتدفق محتمل للاجئين إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.
وتقول الولايات المتحدة إن روسيا، التي تحشد قوات تزيد على 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، يمكن أن تغزوها في أي لحظة. وتنفي موسكو أنها تعتزم ذلك.
وقال كامنسكي على تويتر اليوم "فيما يتصل بالوضع في أوكرانيا فإننا نستعد لسيناريوهات متنوعة. أحدها استعدادات إقليمية ترتبط بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا".
ويعيش في بولندا ما بين مليون ومليوني أوكراني جاء كثيرون منهم للعمل فيها.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية، مشيرا إلى تغريدة كامنسكي.
تابع
الأكثر قراءة
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
Lebanon 24
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
11:54 | 2022-02-13
13/02/2022 11:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
07:03 | 2022-02-13
13/02/2022 07:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم على "جيت سكي".. شاهدوا كيف تستمتع مع ولديها على الثلج (صور)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم على "جيت سكي".. شاهدوا كيف تستمتع مع ولديها على الثلج (صور)
03:00 | 2022-02-13
13/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
07:52 | 2022-02-13
13/02/2022 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
12:39 | 2022-02-13
13/02/2022 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:45 | 2022-02-14
حريق بقاعدة عسكرية في ايران.. وفتح تحقيق لمعرفة السبب
02:30 | 2022-02-14
بسبب الوضع.. كندا تسحب قسما من عسكرييها في أوكرانيا
02:00 | 2022-02-14
في هذا البلد العربي... اختطاف 5 موظفين للامم المتحدة
01:30 | 2022-02-14
بعد 58 عاما.. السلطات الأميركية تفك لغز مقتل طفلة في بنسلفانيا
00:30 | 2022-02-14
أوكرانيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحا وإغلاقه حقنا السيادي
00:00 | 2022-02-14
رومانيا.. تشكيل مجموعة قتالية دائمة تابعة للناتو
فيديو
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
14/02/2022 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
14/02/2022 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
14/02/2022 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact