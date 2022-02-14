عربي-دولي

بسبب الوضع.. كندا تسحب قسما من عسكرييها في أوكرانيا

Lebanon 24
14-02-2022 | 02:30
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أكدت وزارة الدفاع الكندية أنها قررت أن "تنقل مؤقتا" قسما من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا بسبب الوضع في المنطقة.

 

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا النقل المؤقت "لعناصر" من فرقتها المكلفة تدريب الجيش الأوكراني "لا يعني انتهاء مهمة" الجيش الكندي، ولكنه يسمح لكندا "بإعادة تركيز جهودها مع ضمان سلامة أفراد القوات المسلحة الكندية".

 

ولم تذكر أوتاوا تفاصيل عن عدد العسكريين المعنيين أو المكان الذي سينقلون إليه.

 

ونشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة "يونيفير" التي تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أن "القوات المسلحة الكندية تظل ملتزمة تجاه شعب أوكرانيا ومهمتها لتعزيز قدرات قوات الأمن الأوكرانية".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية الأسبوع سحب 160 عسكريا من أوكرانيا كانوا يدربون القوات الأوكرانية.

 

على صعيد متصل، أعلنت كندا السبت إغلاق سفارتها في كييف مؤقتا ونقل عملياتها إلى مكتب في لافيف غرب البلاد "بسبب تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود".

المصدر: سكاي نيوز
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