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4 محاور لحل الأزمة في السودان.. مبادرة من البرهان هذه تفاصيلها

Lebanon 24
14-02-2022 | 03:30
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قام رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بإطلاق رؤيةً لحل الأزمة السياسية في السودان تتضمن إطلاق حوار شامل وتشكيل حكومة كفاءات وإجراء الانتخابات.

 

وقدم عبد الفتاح البرهان رؤية المجلس لحل الأزمة الراهنة في البلاد خلال لقاء جمعه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

 

وحسب مصادر سودانية تتمثل المبادرة بأربعة محاور أساسية، تبدأ بإطلاق حوار شامل مع جميع القوى باستثناء حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لقيادة الفترة الانتقالية، كما تتضمن إدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب المتغيرات السياسية، وأخيراً التأكيد على قيام انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

 

وكان البرهان قال، في حوار مع التلفزيون السوداني، في وقت سابق إنه "لا يوجد حتى الآن توافق بين القوى السياسية.. ونحن لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت.. إذا حدث توافق اليوم سنسلمهم السلطة".

 

وأبدى رئيس المجلس السيادي التزامه بإجراء الانتخابات منتصف العام المقبل، مضيفا "لا أفضل تمديد الفترة الانتقالية".

 

وقال البرهان إن الجيش السوداني ملتزم بإجراء انتخابات منتصف 2023 ولا يفضل تمديد الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق وهناك شكوك في ضلوع أطراف أخرى في قتل المحتجين.

 

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إنه إذا جرت انتخابات أو توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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