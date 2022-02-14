محادثات فيينا في مرحلة حاسمة.. وطهران "أصبحت أكثر صعوبة"

"قدموا رزمتهم النهائية"

أتى ذلك، بعدما كشف المفاوض الصيني وانغ كون سابقا أن إيران ردت على المقترح أو المسودة الأوروبية النهائية. وأوضح في تصريحات صحافية، أن الوفد الإيراني قدم رده الأخير، قائلاً: "لقد وصلنا إلى آخر مرحلة من المفاوضات، لاسيما أن الإيرانيين قدموا رزمتهم النهائية".

"على الأميركيين أن يقرروا"وكان مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، رمى الكرة قبل يومين في ملعب الأميركيين، قائلا "بات على الأميركيين الآن أن يقرروا ويحددوا موقفهم، ويضعوا حداً للاستنزاف الذي أصاب عملية المحادثات"، في إشارة غير مباشرة وتلميح إلى أن طهران قدمت ردها وحددت موقفها النهائي.أما بشأن التطورات السياسية الجارية خارج العاصمة النمساوية، واحتمال أن تؤثر على المباحثات، فأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" أن "أي تطور يحدث خارج إطار المفاوضات لن يؤثر على مسار العملية".أهمية عامل الوقتيذكر أن الجولة الثامنة من المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة، استؤنفت في الثامن من شباط الحالي (2022) بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة، لا سيما أن الأوروبيين والأميركيين على السواء، شددوا على أن تلك الجولة هي النهائية والحاسمة.فيما حدد عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية نهاية فبراير كتاريخ لنهاية تلك المحادثات التي انطلقت في نيسان الماضي (2021) بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.كذلك شددت الخارجية الأميركية أكثر من مرة على أهمية عامل الوقت. والأسبوع الماضي، أكد الناطق باسم الوزارة أن "هناك اتفاقاً محتملاً يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف (في إشارة إلى المسودة النهائية)، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة".