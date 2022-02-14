هل يكشف تدخل روسيا سورياً استراتيجيتها الخاصة بأوكرانيا؟

يطلق كبار مسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين والضباط العسكريين في الولايات المتحدة تحذيرات مشابهة: "إذا تدخلت روسيا، فسيواجه الروس معركة صعبة"، "سيتعين على القوات الروسية التعامل مع التمرد"، "مع عودة جثث الجنود القتلى إلى ديارهم، سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضغوط شعبية متزايدة"، "روسيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها وسوف تغوص في المستنقع".بحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "هذه التحذيرات تشير إلى التصريحات المستمرة الصادرة عن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأميركي جو بايدن ولنائبة الرئيس كامالا هاريس في محاولة لتحذير الكرملين بشأن بدء مغامرة عسكرية في أوكرانيا، لكن هذه التعليقات تعكس التصريحات التي تم إصدارها في أيلول 2015 من قبل إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما قبل التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية. هناك بعض الدروس المهمة المستفادة من كيفية متابعة المؤسسة العسكرية والأمنية الروسية لتلك العملية ذات الصلة إذا قرر الكرملين اختيار القوة العسكرية كخيار للدبلوماسية القسرية ضد أوكرانيا. قد تؤدي هذه الدروس إلى نوع من القتال يختلف عما تتوقعه الولايات المتحدة والتي تدرب وتجهز القوات الأوكرانية من أجلها".وتابعت المجلة، "أولاً، ركز التدخل الروسي في سوريا بشكل أساسي على تدمير القدرات والتشكيلات القتالية للمعارضة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، بدلاً من التركيز على الأراضي المحتلة. اتخذ الكرملين قرارًا بالانخراط بشكل مباشر في الصراع السوري عندما اكتسبت قوات المعارضة، في أواخر الصيف وأوائل خريف عام 2015، قدرات وزخمًا كافيين للضغط على دمشق ومحاولة إزاحة الأسد. من خلال التركيز على القوة الجوية والضربات الصاروخية والأنظمة غير المأهولة، ركزت فرقة العمل الروسية على تفكيك تشكيلات المعارضة العسكرية".وأضافت، "ثانيًا، حافظ الروس على بصمة خفيفة نسبيًا على الأرض في سوريا. اختاروا عدم التركيز على احتلال الأراضي أو تحمل مسؤوليات الحكم. في الواقع، توسط الروس في عدد من الحالات في سلسلة من عمليات وقف إطلاق النار تركت القادة المحليين والأعيان يسيطرون على أراضيهم المباشرة مقابل قبول السيطرة الحكومية الشاملة. بقدر ما حدد الجيش الروسي مناطق سيطرته في سوريا، إلا أنه ركز على بضع أجزاء من العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية. ثالثًا، كلما كانت هناك حاجة إلى قوات برية، لجأ الروس إلى الشركات العسكرية الخاصة أو غيرها من التشكيلات غير النظامية، مما حدّ قدر الإمكان من انكشاف أفراد القوات المسلحة الروسية بالزي الرسمي. كما هو الحال في الولايات المتحدة، يبدو أن الرأي العام الروسي يميز بشكل واضح للغاية بين "الجنود" الذين يموتون من أجل الوطن الأم مقابل المتعاقدين الذين سجلوا أنفسهم وقاموا بالمجازفة. أخيرًا، أظهر الروس، لا سيما في إطلاق صواريخ كاليبر كروز من أسطول بحر قزوين، قدرات روسية على شن ضربات مميتة من قواعد موجودة داخل الأراضي الروسية. كان النص الضمني لاستخدام السفن المطلة على بحر قزوين هو توضيح أن القدرات الروسية الرئيسية لم تكن بحاجة إلى إرسالها و"كشفها" ولكن يمكن استخدامها دون خوف من الانتقام أو الهجوم المضاد".رأت المجلة أنه "وعلى عكس التوقعات بأن سوريا ستكون "أفغانستان بوتين"، حيث ستتراجع قوة روسية برية كبيرة بسبب هجمات المتمردين، وفي النهاية سيخاطر بوتين باضطراب شعبي في الداخل مع تزايد الخسائر، ركز الروس على توجيه ضربات لتعطيل وتحطيم خصوم الأسد. أثناء مشاهدة الحملة الروسية تتكشف، تعود إلى الأذهان التعليقات التي أدلى بها سيرجي إيفانوف، وزير الدفاع الروسي آنذاك، في حوار بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2006 حول كيف كان الجيش الروسي يدرس عن كثب ويتعلم من الحملات الأميركية في العراق وأفغانستان. يبدو أن تجنب الانتشار البري على نطاق واسع كان أحدها. لا نعلم ما إذا كان الروس سيذهبون إلى أوكرانيا، أو ما إذا كانت التقييمات الأميركية صحيحة بأن الروس سيسعون لاحتلال أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية والسيطرة عليها وإرسال أفراد وأنظمة إلى أوكرانيا للمشاركة في قتال متلاحم. ومع ذلك، فإن الحملة في سوريا تشير إلى أنه إذا قررت الحكومة الروسية استخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، فإنها ستركز على الضربات البعيدة المدى لتدمير المعدات الأوكرانية، لا سيما مخزونها من الطائرات بدون طيار، ومحاولة تفكيك التشكيلات العسكرية المنظمة. تشير حالة سوريا أيضًا إلى أن الروس سيحاولون تجنب عبور الناس الحدود، كلما أمكن ذلك، وتوجيه النيران عبر الخط. كما أنه سيزيد من تكلفة أي رد، لأن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى ستكون متقلبة للغاية بشأن أي أسلحة غربية تعبر الحدود مقابل ضرب المدفعية أو المطارات الروسية. ويمكن بسهولة تكرار ضربة كاليبر في سوريا من بحر قزوين مع عدم استعداد أحد للرد من خلال الرد بإطلاق النار على قلب روسيا. أخيرًا، مع حديث الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالفعل عن إرسال مساعدين شيشانيين إلى أوكرانيا، فإن النمط، كما رأينا في سوريا وليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، قد يستمر هنا أيضاً: أي أفراد على الأرض يحتاجون إلى مواقع استراتيجية أو نقاط اتصال مهمة لن يكونوا قوات روسية رسمية. مرة أخرى، قد تتمثل المقامرة الروسية في أن بعض الدول الأوروبية سوف تنقسم بشدة وأن المتعاقدين العسكريين الخاصين لن يشكلوا تدخلاً عسكريًا روسيًا رسميًا".ختمت المجلة، "إن إعداد القوات الخاصة الأوكرانية للحرب الحزبية، أو افتراض استخدام سلاح "جافلينز" الذي قدمته الولايات المتحدة ضد الدبابات الروسية والمدرعات التي تندفع بسرعة إلى كييف، لن يكون فعالاً ضد نوع الحملة التي استخدمتها روسيا في سوريا. كنا نتوقع حملة برية لاحتلال الأراضي، لكن هيئة الأركان العامة الروسية ربما تتطلع إلى تدمير القدرات وإضعاف الروح المعنوية للجيش الأوكراني وخلق ظروف للاضطراب السياسي. وإذا بدأت العمليات في أي وقت قريب، فستأتي أنواع المساعدة العسكرية والتدريب اللازمين بعد فوات الأوان. افترضت الولايات المتحدة أن روسيا ستكون خائفة من مخاطر الذهاب إلى سوريا. لا ينبغي أن تكرر الولايات المتحدة الخطأ نفسه عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا".