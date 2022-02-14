مجموعة السبع تلوح بعقوبات ذات "عواقب هائلة" على روسيا

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الإثنين، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات "عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي" خلال "مهلة قصيرة جدا" في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان، أن "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة".لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن "أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال".ويرتقب وصول المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى كييف الاثنين ثم إلى موسكو الثلاثاء لمواصلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لنزع فتيل التهديد باجتياح روسي لأوكرانيا فيما بلغ التوتر مع روسيا ذروته.وهذا التصعيد الذي يوصف بأنه اسوأ أزمة في أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة، أثر سلبا، الإثنين، على أسواق المال الأوروبية القلقة من هجوم عسكري وشيك.وخسرت بورصات أوروبية من ميلانو وصولا إلى باريس مرورا بفرانكفورت أكثر من 3 بالمئة مع بدء جلسات التداول.كما تدهور المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو بنسبة 5 بالمئة، الإثنين، فيما خسر الروبل من قيمته أمام اليورو.