عربي-دولي

روسيا: سنفتح النار على أي سفن "غير مشروعة" بمياهنا الإقليمية

Lebanon 24
14-02-2022 | 06:30
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قال مسؤول عسكري روسي كبير، الإثنين، إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
إلا أن المسؤول ذكر أن أي قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على "أعلى المستويات".

والسبت، نفت الولايات المتحدة أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية بالمحيط الهادي.
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