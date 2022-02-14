روسيا: سنفتح النار على أي سفن "غير مشروعة" بمياهنا الإقليمية

قال مسؤول عسكري روسي كبير، الإثنين، إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.





والسبت، نفت الولايات المتحدة أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية بالمحيط الهادي. إلا أن المسؤول ذكر أن أي قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على "أعلى المستويات".والسبت، نفت الولايات المتحدة أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية بالمحيط الهادي.