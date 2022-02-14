عربي-دولي

هل تتخلى كييف عن الانضمام للناتو؟.. دبلوماسي أوكراني يوضح

Lebanon 24
14-02-2022 | 08:30
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أوضح سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، يوم الاثنين، تصريحاته السابقة بشأن احتمال تخلي بلاده عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال إن أوكرانيا لن تعيد النظر في مساعي الانضمام إلى الحلف العسكري.

ورداً على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قد تعيد النظر في طموح الانضمام إلى الحلف، قال السفير فاديم بريستايكو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا، الأمر ليس كذلك، وأنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لي لتوضيح موقفي".

وذكر الدبلوماسي الأوكراني أن تقرير (بي.بي.سي) السابق في هذا الشأن كان نتيجة سوء تفاهم.

وقال بريستايكو "لسنا عضوا في حلف الأطلسي حاليا، ولتجنب الحرب نحن مستعدون لتقديم تنازلات كثيرة وهذا ما نفعله في محادثاتنا مع الروس".

وأضاف "هذ ليس تأجيلا لطموحنا بالانضمام إلى حلف الأطلسي، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حاليا، ولذلك ينبغي أن نبحث عن شيء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسي الأوكراني قوله "لذلك، بالإضافة إلى حلف الأطلسي، نحن نسعى إلى ترتيبات أخرى تسمح لنا بتجاوز المحنة الحالية".

 وردا على سؤال مرة أخرى عما إذا كانت أوكرانيا ستغير موقفها بشأن مساعي الانضمام إلى حلف الأطلسي، قال السفير بريستايكو "لا".
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