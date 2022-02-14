السودانيون في الشوارع مجدداً واعتقالات تطال العشرات

خرج آلاف من أبناء الشعب السوداني، اليوم الاثنين، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى رافعين شعارات تطالب بمدنية الدولة.وقبيل انطلاق المسيرات بساعات كثفت السلطات الأمنية حملة الاعتقالات التي طالت قادة في لجنة تفكيك نظام الإخوان وسياسيون وناشطون في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي.واغلقت القوات الأمنية بعض مداخل وسط العاصمة وضربت طوقا مشددا حول منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان في أم درمان؛ وسط دعوات لعصيان مدني شامل.وتقول لجان المقاومة السودانية إنها ستواصل احتجاجاتها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.ولا يزال الجمود السياسي يتسيد الموقف رغم إعلان بعثة الامم المتحدة في السودان استكمال مشاوراتها مع أكثر من 35 جسما وتنظيما سياسيا وشعبيا في إطار مبادرتها التي طرحتها قبل بضعة أسابيع في مسعا لحل الازمة الحالية التي تعيشها البلاد.ودعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؛ لدى لقائه وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية الأحد؛ إلى توحيد الجهود الدولية والاقليمية للتعامل مع الأوضاع فى البلاد.