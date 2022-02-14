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عربي-دولي
مقتل رجل هدد شرطيين بسكين في باريس
Lebanon 24
14-02-2022
|
09:30
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أطلق شرطيان النار، الاثنين، على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى في باريس، ما أدى إلى مقتله، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.
وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكينا طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، إنه تم استهداف الشرطيين "حوالي الساعة 07,00" بينما كانا يقومان بدورية في المحطة المزدحمة التي تسيّر قطارات إلى شمال فرنسا والدول المجاورة، مثل بريطانيا وبلجيكا وألمانيا.
وأضاف دارمانين: "استخدم الشرطيان سلاحيهما من أجل درء أي خطر عليهما وعلى المسافرين".
ونشر صحافي من التلفزيون الفرنسي، كان موجودا في المحطة عند وقوع الحادث، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُسمع فيه طلقتان ناريتان. وأوضح وزير النقل، جان بابتيست جباري، على إذاعة مونتي كارلو أن المهاجم كان "شخصًا معروفًا للشرطة بتجواله في المحطة".
وتابع: "أفيد بأنه هاجم (الشرطيين) بسكين، ما دفع الشرطة إلى استخدام سلاحها".
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