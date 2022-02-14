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مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:30
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قتل فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب جنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت، الاثنين، وزارة الصحة الفلسطينية، ووكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقالت وزارة الصحة إن محمد أبو صلاح قتل في بلدة السيلة الحارثية، في وقت أشارت فيه "وفا" إلى أنه قتل خلال مواجهات اندلعت بعد أن "اقتحمت" قوات إسرائيلية البلدة.

وتتزامن الاشتباكات في جنين مع توتر في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث عاد التوتر مجدداً بعد تجدد الاشتباكات، فجر الأحد، بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين وبين اليهود والفلسطينيين.

وقبل أيام، قتلت قوة إسرائيلية خاصة 3 فلسطينيين في مدينة نابلس، حيث تتهمهم إسرائيل بالوقوف وراء عمليات إطلاق نار على إسرائيليين في الضفة الغربية.
 
 
 
 
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