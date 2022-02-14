عربي-دولي

وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية.. وصول تعزيزات عسكرية ألمانية إلى ليتوانيا

Lebanon 24
14-02-2022 | 11:00
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وصلت طائرة عسكرية ألمانية تحمل تعزيزات عسكرية إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين، في أول جهود الانتشار المخطط لها من قبل الناتو وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.
وقال متحدث باسم مجموعة القتال المعززة للحلف، إن الطائرة "إيه 400 إم" نقلت نحو 70 جنديا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 360 فردا ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وشملت التعزيزات الجديدة قوات استطلاع ومدفعية ومسعفين من وحدات في جميع أنحاء ألمانيا، بالإضافة إلى نحو 100 مدفع هاوتزر ومركبات أخرى، مع توقع استمرار وصول القوات طوال هذا الأسبوع.

وقال دانيال اندريه القائد الألماني لقوات حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا للصحفيين: "هذه إشارة قوية على أن ألمانيا مستعدة وقادرة على تعزيز المجموعة القتالية على الفور حسب الحاجة".
وأضاف: "أنا سعيد حقا بوجود هؤلاء الرجال معي، وأن أكون مستعدا لكل شيء (يمكن) أن يأتي". وقال إن الجنود الإضافيين سيبقون ما دامت هناك حاجة إليهم.
منذ عام 2017، نشر حلف شمال الأطلسي مجموعات قتالية في دول البلطيق في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وكذلك بولندا. تضم المجموعات القتالية 5000 جندي بقيادة ألمانيا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
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