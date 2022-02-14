جونسون لبوتين: تراجع عن شفير الهاوية

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن "شفير الهاوية" في الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن الوضع "خطر جدا جدا" في ظل خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي "خلال الـ48 ساعة المقبلة"، حسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال جونسون في تصريح بثته القنوات التلفزيونية البريطانية إن "الوضع خطير جدا جدا وصعب، نحن على شفير الهاوية، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الرئيس بوتين لكي يتراجع".