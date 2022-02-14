لافروف يؤكد: هناك "فرص" لحل الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن هناك "فرصاً" لحل الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الديبلوماسية.



وقال خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين بث عبر التلفزيون واوردته "وكالة الصحافة الفرنسية": "يجب أن أقول إن هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ"، مضيفا: ان فرص الحوار "لم تستنفد".