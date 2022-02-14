عربي-دولي

"قدمنا 2 مليار يورو"... شولتس: مستعدون لدعم أوكرانيا بالمزيد

Lebanon 24
14-02-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-918401-637804541724699529.jpg
Doc-P-918401-637804541724699529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها قدمت بالفعل مساعدة بقيمة 2 مليار يورو وهي مستعدة لمواصلة الدعم.

وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "النشاط العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا غير مبرر، وستكون للعدوان عواقب.. وهو ما سنقوم بالتأكيد عليه خلال زيارتنا إلى موسكو".

وأضاف: "الغرب مستعد للحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.. ألمانيا كثفت جهودها في صيغة نورماندي وهذه مسألة صعبة، لكن الجهود الدبلوماسية تستحق العناء".

وتابع: "الغرب بإمكانه فرض العقوبات على روسيا في أي لحظة، وسيكون لهذه العقوبات عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-02-14
16:00 | 2022-02-14
15:34 | 2022-02-14
15:30 | 2022-02-14
15:00 | 2022-02-14
14:35 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website