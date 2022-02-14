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عربي-دولي
"قدمنا 2 مليار يورو"... شولتس: مستعدون لدعم أوكرانيا بالمزيد
Lebanon 24
14-02-2022
|
13:30
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا، وأنها قدمت بالفعل مساعدة بقيمة 2 مليار يورو وهي مستعدة لمواصلة الدعم.
وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "النشاط العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا غير مبرر، وستكون للعدوان عواقب.. وهو ما سنقوم بالتأكيد عليه خلال زيارتنا إلى موسكو".
وأضاف: "الغرب مستعد للحوار مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.. ألمانيا كثفت جهودها في صيغة نورماندي وهذه مسألة صعبة، لكن الجهود الدبلوماسية تستحق العناء".
وتابع: "الغرب بإمكانه فرض العقوبات على روسيا في أي لحظة، وسيكون لهذه العقوبات عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا".
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