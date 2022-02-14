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أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين

Lebanon 24
14-02-2022 | 15:00
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يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى المنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

ويلتقي بينيت خلال الزيارة مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الذي سبق أن التقاه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث دعا ولي العهد بينيت للقيام بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.

وسيناقش الجانبان سبل إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، و"أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

كما سيلتقي بينيت بوزراء المالية والصناعة والنقل في البحرين وممثلي الجالية اليهودية المحلية.
المصدر: روسيا اليوم
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