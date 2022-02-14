إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بـ"كورونا"

أصيبت "دوقة كورنوال" وزوجة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، كاميلا، بفيروس "كورونا" ‏المستجد، وذلك بعد أيام من إصابته.‏

وتخضع كاميلا لعزل ذاتي بعد إصابتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".