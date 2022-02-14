عربي-دولي

إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بـ"كورونا"

Lebanon 24
14-02-2022 | 15:30
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أصيبت "دوقة كورنوال" وزوجة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، كاميلا، بفيروس "كورونا" ‏المستجد، وذلك بعد أيام من إصابته.‏
وتخضع كاميلا لعزل ذاتي بعد إصابتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
المصدر: سبوتنيك
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كاميلا

الامير تشارلز

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